Historie in Bildern Fotos dokumentieren Verkehrsentwicklung in Asbach Simone Schwamborn 12.12.2024, 17:00 Uhr

i Alfred Büllesbach spürt mit alten Fotos und Recherchen Geschichten auf, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Schwamborn Simone

Alfred Büllesbach hat weitere Bilder aus dem Bilderarchiv des ehemaligen Geschäfts Photo-Vogt in Asbach digitalisiert und daraus einen weiteren Bildband erstellt und veröffentlicht.

Der Asbacher Familienbetrieb Photo-Vogt hat in der Zeit, in der es existierte, unzählige Aufnahmen gemacht. Von 1932 bis 2013 kamen so rund 500.000 Bilder zusammen – auf Glasplatten, als Negative in allen Formaten und ab 2005 auch digital. Im Auftrag seiner Kunden entstanden Familienporträts, Bilder von Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen, von Unternehmensinfrastruktur und Landschaften, denn Photo-Vogt hatte zeitweise auch einen Postkartenverlag.

