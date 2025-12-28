Abschiedsparty gefeiert Forsthof Hammerstein schließt zum Jahresende Jörg Niebergall 28.12.2025, 13:00 Uhr

i Die Dielers und ein paar ihrer Gäste stoßen zusammen an. Der Forsthof Hammerstein schließt zum Jahresende. Jörg Niebergall

Den Weg in den Forsthof Hammerstein fanden in den vergangenen Jahrzehnten auch immer wieder viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen. Doch zum Ende des Jahres läuft nun der Pachtvertrag aus. Doch die Weichen für die Zukunft sind gestellt.

Eigentlich hatte Wirtin Angela Dieler und ihr Team erst am späten Nachmittag zur Abschiedsparty in den Forsthof Hammerstein eingeladen. Doch schon kurz nach Mittag gaben sich ersten Wanderer, Radler und viele andere Besucher praktisch die Klinke in die Hand.







