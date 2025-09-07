Mehr als 100 Fahrzeuge nehmen an der Food-Rallye teil, die auch durch die Eifel und den Westerwald führt. Die Gastgeber der Interessensgemeinschaft Young- und Oldtimer Neuwied ziehen ein erstes positives Fazit. Die Kapazitätsgrenzen wurden erreicht.

Als sich der Nebel im Neuwieder Becken verzogen hatte, war es dann doch noch ein wettermäßig traumhafter Spätsommer. Genauso so hatten es sich Gastgeber der Interessensgemeinschaft Young- und Oldtimer, aber auch die Teilnehmer der 16. Food-Rallye durch Eifel und Westerwald vorgestellt. Als das letzte Fahrzeug den offiziellen Startschuss auf dem Luisenplatz passiert hatte, lachte überall die Sonne.

„Wir sind restlos zufrieden“, zog IG-Vorsitzender Alexander Stenzel schon am frühen Abend ein erstes positives Fazit. „Auch, wenn es für manche heute ein langer Tag war, hat es allen Teilnehmer mächtig viel Spaß gemacht.“ 110 Fahrzeuge waren vom Ausgangspunkt am Food-Hotel auf die Strecke bis hoch nach Herresbach, zurück an den Rhein, durchs Wiedbachtal und dann über Kurtscheid zurück in die Deichstadt gegangen.

i Für Old- und Youngtimerfreunde wurde viel geboten. Jörg Niebergall

Hierbei orientieren sich die Young- und Oldtimerfahrer nach einem Bordbuch und machen unter andererem Einkehr bei Edeka Keller in Kempenich und bei Vogtmann im Neuwieder Gewerbegebiet Distelfeld, um einige kulinarische Leckerbissen zu probieren. Zahlreiche Stempelkontrollen und Sonderprüfungen, etwa bei Vogtmann und beim Rewe-Center in Neuwied oder bei der Feuerwehr in Neuwied-Oberbieber komplettieren die besondere Orientierungsfahrt. Während der Orientierungsfahrt mittels „Chinesenzeichen“ müssen Bilderrätsel gelöst werden, „stumme Wächter“ erkannt und Geschicklichkeitsprüfungen absolviert werden. Ausklang ist ein kulinarischer Abend im Neuwieder Food Hotel mit abschließender Siegerehrung.

Hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten

i Viele besondere Modelle waren in Neuwied zu bestaunen, so auch die Cobra 427 von Daimler. Jörg Niebergall

„Wir hätten noch 60 Fahrzeuge mehr gehabt, die dabei sein wollten“, so Stenzel. “Die Nachfrage war da, aber irgendwann sind ja auch mal unsere Kapazitäten erschöpft.“ Zwei kleine Ausfälle wurden vom zur Hilfe geeilten Bosch-Dienst schnell kompensiert, sodass am Abend alle wohlbehalten bei der „Aftershow-Party“ dabei sein konnten. Die Organisatoren um Fahrtleiter Peter Rodenberg hatten mal wieder ganze Arbeit geleistet.

i Auch der schnittige Renault Sport Spider war mit von der Partie. Jörg Niebergall

Am Start waren Fahrzeuge aus sechs Jahrzehnten, angefangen mit dem ältesten Fahrzeug, einem 1947er Cadillac Series 62 über einem BMW Z8 mit 400 PS, verschiedene Porsche-Varianten, weitere amerikanische Fahrzeuge der Marken Chevrolet, GM und Ford. Neben den amerikanischen Fahrzeugen waren auch seltene Fahrzeuge, wie ein Autobianchi Abarth, ein Daimler Dax GB oder ein Ferrari 308 GTSI Quattrovalvole dabei. Es fehlten weder italienische, schwedische, französische und natürlich deutsche Fahrzeuge. VW Käfer in allen Ausführungen waren zu erleben. Ein VW Bully oder ein Golf Cabriolet durften ebenso bewundert werden, wie ein VW K70, der sogar schon im Volkswagen Museum ausgestellt wurde.

i Einige Zuschauer verfolgen die Food-Rallye gemütlich bei einem Kaffee und schauen sich hier den Ford Ranchero genauer an. Jörg Niebergall

Die Food-Rallye ist eine Orientierungsfahrt für historische Fahrzeuge bis Baujahr 1999. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Young- und Oldtimer Neuwied. Die erste Veranstaltung fand 2010 anlässlich der Eröffnung vom Neuwieder Food Hotel, dem Supermarkt-Themenhotel, statt und die Idee ist bis heute Programm. Die Planungen für 2026 sind schon angelaufen.