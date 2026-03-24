Am Vorteil-Center
Foodtruckmeile Unkel: Positives Fazit vom Veranstalter
Auf der Foodtruckmeile am Vorteil-Center in Unkel konnten am vergangenen Wochenende die Menschen eine Vielfalt kulinarischer Gen
Auf der Foodtruckmeile am Vorteil-Center in Unkel konnten am vergangenen Wochenende die Menschen eine Vielfalt kulinarischer Genüsse probieren.
Heinz-Werner Lamberz

Die Foodtruckmeile hat am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen ans Vorteil-Center in Unkel gelockt. Dort erwarteten die Besucher verschiedene Gaumenfreuden. Der Veranstalter Culinario Events ist mit dem Besucherstrom mehr als zufrieden. 

Lesezeit 1 Minute
An dem einen Stand gemütlich ein paar tropische Cocktails schlürfen und nur wenige Meter weiter deftige Speisen aus der Küche Österreichs genießen – diese Vielfalt auf engem Raum macht eine Foodtruckmeile möglich. Am Vorteil-Center in Unkel priesen von Freitag bis Sonntag 14 verschiedene Anbieter ihre Speisen und Getränke an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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