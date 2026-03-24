Am Vorteil-Center Foodtruckmeile Unkel: Positives Fazit vom Veranstalter Daniel Dresen 24.03.2026, 17:00 Uhr

i Auf der Foodtruckmeile am Vorteil-Center in Unkel konnten am vergangenen Wochenende die Menschen eine Vielfalt kulinarischer Genüsse probieren. Heinz-Werner Lamberz

Die Foodtruckmeile hat am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen ans Vorteil-Center in Unkel gelockt. Dort erwarteten die Besucher verschiedene Gaumenfreuden. Der Veranstalter Culinario Events ist mit dem Besucherstrom mehr als zufrieden.

An dem einen Stand gemütlich ein paar tropische Cocktails schlürfen und nur wenige Meter weiter deftige Speisen aus der Küche Österreichs genießen – diese Vielfalt auf engem Raum macht eine Foodtruckmeile möglich. Am Vorteil-Center in Unkel priesen von Freitag bis Sonntag 14 verschiedene Anbieter ihre Speisen und Getränke an.







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