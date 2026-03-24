Die Foodtruckmeile hat am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen ans Vorteil-Center in Unkel gelockt. Dort erwarteten die Besucher verschiedene Gaumenfreuden. Der Veranstalter Culinario Events ist mit dem Besucherstrom mehr als zufrieden.
Lesezeit 1 Minute
An dem einen Stand gemütlich ein paar tropische Cocktails schlürfen und nur wenige Meter weiter deftige Speisen aus der Küche Österreichs genießen – diese Vielfalt auf engem Raum macht eine Foodtruckmeile möglich. Am Vorteil-Center in Unkel priesen von Freitag bis Sonntag 14 verschiedene Anbieter ihre Speisen und Getränke an.