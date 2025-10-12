15 Streetfood-Stände Foodtruckmeile sorgt in Linz für glückliche Gesichter Creativ Picture 12.10.2025, 12:00 Uhr

i Ein kräftiger Biss: Lisa schmeckte der Pulled-Pork-Burger auf der Foodtruckmeile in Linz. Heinz-Werner Lamberz

Seit Freitagabend ist der Marktplatz in Linz eine Foodtruckmeile. Noch bis Sonntagabend können Besucher internationale Streetfood-Spezialitäten kosten. Das Angebot reicht von Wasserbüffel-Burger bis zu süßen Köstlichkeiten aus dem Mittelmeerraum.

Der historische Marktplatz in Linz war am Wochenende zum zweiten Mal Schauplatz der Foodtruckmeile. Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg, und so stand einer Neuauflage nichts im Wege. Der Veranstalter Culinario Events traf mit seiner Auswahl an Streetfood-Anbietern wieder die Geschmäcker der vielen Besucher.







