Unsere Zeitung schaut sich die gastronomischen Glanzlichter in der Stadt Neuwied an. Heute stellen wir das Food-Hotel samt seiner engen Anbindung an die Food-Akademie vor.

Das neue Tourismuskonzept der Stadt soll dazu beitragen, mehr Gäste in die Stadt zu locken. Damit das gelingen kann, werden auch passende Übernachtungsangebote gebraucht. Seit seiner Eröffnung vor genau 15 Jahren gilt das Food-Hotel als eine der besten Adressen in der Stadt.

46 der insgesamt 113 Zimmer sind außergewöhnlich gestaltet: Partner aus der Lebensmittelbranche haben sie jeweils individuell und extravagant ausgestattet – darunter Früh Kölsch, Raffaello und Chio Chips. So gibt es in Neuwied das einzige Supermarkt-Themenhotel in ganz Deutschland.

Hotel verdankt Existenz der Food-Akademie

Jörg Germandi leitet das Haus und das Team seit mehr als zehn Jahren. Der gebürtige Koblenzer kennt sich in der Branche bestens aus und sorgt dafür, dass aktuelle Trends, die das Hotel-Erlebnis verbessern, schnell umgesetzt werden. Seine Existenz verdankt das Hotel der benachbarten Bundesfachschule des Einzelhandels – der Food-Akademie.

In einem Verbund bilden dort die Unternehmen der Einzelhandelsbranche aus. Mitarbeiter können hier etwa den Abschluss zum Betriebswirt oder zum Handelsfachwirt erwerben. Dafür besuchen sie die Schule entweder ein Jahr durchgängig oder drei Jahre lang in einzelnen Blocks. Um hier ein angemessenes Übernachtungsangebot zur Verfügung stellen zu können, entschied sich die Akademieleitung 2008 dafür, ein eigenes Hotel zu bauen. Schon im September 2010 wurde die Eröffnung gefeiert.

„Bis heute hält sich bei vielen Menschen in der Region die Ansicht, dass das Hotel nur zur Unterbringung der Schüler der Akademie dient. Das Konzept hat aber von Anfang an vorgesehen, dass das Hotel eigenständig ist und dass es für jeden offen steht. Auch die Finanzierung war klar darauf ausgelegt, dass es einen regen Betrieb unabhängig von den Akademiegästen geben muss“, erklärt Germandi.

Zum einen ist das Hotel ein beliebter Austragungsort für diverse Tagungen. Insbesondere die größeren Unternehmen aus der Region sind oft zu Gast. Zum anderen kommen viele Gäste im Rahmen von Busreisen nach Neuwied.

In diesem Geschäftsbereich erhofft sich Germandi einen Aufschwung, wenn in absehbarer Zeit wieder Schiffe in Neuwied anlegen können. „Wir konnten früher gemeinsam mit dem Unternehmen Collée tolle Pakete schnüren. Ein Besuch des Rheins ohne Schifffahrt lässt sich kaum verkaufen. Ich hoffe, dass sich neben den Hotelschiffen auch wieder Ausflugsboote finden, die in Neuwied anlegen werden. Mit denen würden wir gern zusammenarbeiten“, sagt Germandi.

Derzeit keine Personalsorgen

Während viele Unternehmen in der Gastronomiebranche mit Personalsorgen zu kämpfen haben, ist das Food-Hotel gut aufgestellt. Während der Pandemie gab es zwar einen Einbruch, aber der konnte inzwischen wieder ausgeglichen werden.

„Zum einen haben wir ein gutes Arbeitsklima. Und wir können aufgrund unserer Struktur auch Modelle anbieten, die für die Mitarbeitenden interessant sind. So liefern wir beispielsweise auch das Mittagessen für einige Schulen in der Region und setzen dabei auf ein System, bei dem die Köche im Grunde arbeiten können, wann es ihnen selbst passt“, schildert Germandi.

Mittagstisch bei Neuwiedern beliebt

Der Betrieb bildet auch regelmäßig aus und generiert so eigenen Nachwuchs. Zuletzt konnte Germandi auch das Betreiberehepaar des Restaurants „L’apperitif“ am Marktplatz für sein Team gewinnen. Die arbeiten unter anderem daran, das Geschäft mit Veranstaltungen auszuweiten. Regelmäßig finden im Saal des Hauses die Konzerte der „Bluesfreunde Neuwied“ statt. Im November gibt es dort eine 80er-Jahre-Party, und die Crime-Night Anfang Oktober ist bereits ausgebucht.

Beliebt bei den Neuwiedern ist der Mittagstisch im Haus: Für 12 Euro wird von 12 bis 13.30 Uhr ein vollwertiger Mittagstisch mit zwei Gerichten zur Auswahl angeboten – und das in dem attraktiven Ambiente des Marktbistros, in dem sonst auch Hochzeitsfeiern stattfinden.

Aus Sicht des Hotelgeschäftsführers hat Neuwied noch viel Potenzial. Die Angebote sollten aber entsprechend gut vernetzt sein, und gemeinsam vermarktet werden. Und die Neuwieder sollten sich dessen auch selbst mehr bewusst werden.