Die erste Niederradener Filmnacht ist vorbei. Doch nach der Premiere ist auch hier vor der nächsten Runde, nicht nur „Obermacher“ und Chef der Dorfgemeinschaft, Ralph Zorn, hofft, dass es im nächsten Jahr eine Fortsetzung gibt. „Ich habe da schon einige Ideen“, sagt Zorn. „Vielleicht etwas ganz anderes, ein ganzer Film, das ganze mit einem Outdoorkino. Aber eine Entscheidung ist da noch nicht gefallen. Wir werden uns zusammensetzen und darüber sprechen. Schön wäre es ja.“

i Ralph Zorn, 1. Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Niederraden Jörg Niebergall

Dabei war die Zahl der Zuschauer bei der ersten Veranstaltung noch ein wenig überschaubar gewesen. Ein Berliner Wanderkino hatte Slapstick-Stummfilme gezeigt und das Ganze dann mit Livemusik untermalt. „Da hat uns wohl das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Zorn. „Es dürften einstellige Temperaturen gewesen sein, und da sind eben doch einige, die kommen wollten, zu Hause geblieben.“

Doch so recht unzufrieden waren Zorn und seine zahlreichen Helfer dann doch nicht. „Ist doch toll, wenn so ein kleiner Ort so etwas auf die Beine stellt“, fügt der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft hinzu. „Vielleicht haben wir ja 2026 mehr Glück mit dem Wetter. In diesem Jahr waren wir ja an den Terminplan des Open-Air-Wanderkinos eingebunden und konnten so gar nicht reagieren.“

i Tobias Rank, Filmvorführer, Piano-Man und mehr, betreibt das Wanderkino. Jörg Niebergall

Das weltweite agierende Wanderkino (unter anderem Vorführungen in Singapur und Bangkok) war mit historischem Feuerwehrauto, Riesenleinwand, Filmvorführer aus längst vergangenen Tagen und – wie es sich für eine Stimmfilmnacht gehört – auch mit einem Liveorchester (Tobias Rank am E-Piano, Waltraud Elvers an der Bratsche) im Westerwald vorgefahren. Übernachtet wurde stilgerecht in dem zum Wohnmobil umgebauten Feuerwehr–Oldtimer. Leckeres Frühstück gab es im Niederradener Dorfgemeinschaftshaus, ein paar Meter weiter. „Es hat uns gefallen“, so Wanderkino-Chef Rank. „Ganz toll, was die hier gemacht haben.“ Eine Fortsetzung könnte folgen.