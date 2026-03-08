Nach Brandbrief von Lehrern Fördern für Gymnasien im Kreis Neuwied nicht einfach Ralf Grün 08.03.2026, 16:30 Uhr

i Auch an Gymnasien nimmt die Zahl der Schüler zu, die Schwierigkeiten haben, korrekt zu schreiben und zu lesen. Jens Kalaene. dpa

Die Lehrerschaft am Rhein-Wied-Gymnasium hat in ihrem Brandbrief an den Bezirkspersonalrat und damit ans Bildungsministerium auf Entwicklungen aufmerksam gemacht, die Anlass zur Sorge geben würden. Unsere Zeitung hört dazu bei anderen Gymnasien nach.

Mit ihrem „Brandbrief“ haben die Lehrer des Neuwieder Rhein-Wied-Gymnasiums (RWG) auf die zunehmend prekäre Lage aufmerksam gemacht. Die Schilderungen der Pädagogen reichen von Schülern, die schlechter lesen und schreiben, über mangelnde Leistungsbereitschaft bis hin zu einem wachsenden Bedarf für Schulsozialarbeit, weil sich Schüler zunehmend in psychischen Notlagen befinden.







