In vielen Nächten liegt ein Donnergrollen in der Luft über Unkel. Anwohner befürchten, dass Flugrouten des Köln-Bonner Flughafens geändert wurden.

VG Unkel. In den vergangenen Tagen haben die Menschen in der Verbandsgemeinde Unkel vermehrt, vor allem nachts, Fluglärm bemerkt. Ständig habe eine Art tiefes Donnergrollen in der Luft gelegen, das als sehr irritierend wahrgenommen wurde. Viele Bürger fragen sich, ob die Flugrouten am Köln-Bonner Flughafen geändert wurden, und ob man sich in der Region vor allem in den späten Abendstunden auf mehr Lärm einstellen muss.

i Ein Flugzeug ist am blauen Himmel zu sehen. Federico Gambarini. picture alliance / dpa

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat der Köln-Bonner Flughafen Stellung genommen. „Es gibt keine Änderung der An- und Abflugrouten im Bereich Bad Honnef/ Unkel“, so die Antwort. Flugrouten lege ohnehin die Deutsche Flugsicherung fest.

Allerdings hätten, vor dem Hintergrund der meteorologischen Bedingungen, in den vergangenen beiden Wochen häufigere Landeanflüge stattgefunden, die von Westen an den Flughafen herangeführt wurden. Dabei seien die Maschinen in einer Flughöhe zwischen 1500 und 1800 Metern unterwegs gewesen, sodass die Flugzeuge am Himmel sichtbar waren.

Fluglärmmessungen finden aktuell statt

Außerdem würden in diesem Bereich Überflüge stattfinden, wenn der Verkehr nach Westen abfliegt. „Diese Maschinen überqueren ebenfalls zwischen Bad Honnef und Unkel den Rhein. Dabei fliegen sie in Gegenrichtung von Ost nach West und sind dabei jedoch doppelt so hoch wie die Landevoranflüge, also vielfach über 3000 Meter, informiert der Köln Bonner Airport.

In diesem Jahr seien auch bereits an zwei Stellen im Stadtgebiet von Bad Honnef Fluglärmmessungen durchgeführt worden, und eine dritte Messung laufe aktuell im äußersten Süden von Bad Honnef, also nahe Unkel. „Nachdem die Messungen abgeschlossen und ausgewertet sind, werden diese auf dem Nachbarschaftsportal des Flughafens veröffentlicht“, so der Flughafen.

Infos und weiterführende allgemeine Informationen zum Lärmschutzkonzept gibt es unter www.cgn-nebenan.de/laermschutz/laermschutzkonzept.html