Ausgelegt für maximal 264 Personen, leben aktuell 53 Flüchtlinge in der Unterkunft in Neuwied-Block. Wurde das Heim falsch geplant? Derweil freuen sich Vereine und Schulen, dass sie die Turnhalle in Niederbieber bald wieder nutzen können.

Seit Ende März ist die neu errichtete Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Block in Betrieb. Dort wurde von der Stadt Platz für bis zu 264 Personen geschaffen. Unmittelbar nach der Eröffnung zogen etwa 60 Menschen ein, die damals noch in der über Jahre hinweg provisorisch genutzten Turnhalle in Niederbieber untergebracht waren. Betrachtet man das neue Camp, ist allerdings festzustellen, dass es bisher bei Weitem nicht ausgelastet ist. Der Pressesprecher der Stadt Neuwied, Ulf Steffenfauseweh, bestätigt das: „Aktuell leben 53 Personen in der Flüchtlingsunterkunft Block. Für Ende des Monats sind uns vier Zuzüge angekündigt, die wir von der VG Linz übernehmen“, teilt er auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Hat man möglicherweise falsch geplant?

„Der Landkreis Neuwied hätte damit durchschnittlich fünf Personen pro Woche aufzunehmen.“

Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt Neuwied, zu den Zahlen der Kreisverwaltung für das dritte Quartal 2025

Zuständig für die Verteilung von Geflüchteten auf die verschiedenen Kommunen ist die Kreisverwaltung. Die rechnet weiterhin mit erheblichen Personenzahlen: „Laut Kreisverwaltung hat das Land mitgeteilt, dass es im dritten Quartal 2025 wöchentlich 100 Personen auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Der Landkreis Neuwied hätte damit durchschnittlich fünf Personen pro Woche aufzunehmen. Die Aufnahmequote der Stadt würde folglich bei 1,8 Personen pro Woche liegen“, fasst Steffenfauseweh die aktuelle Situation zusammen. Ganz offensichtlich ist die Zahl der neu angekommenen Flüchtlinge in Deutschland in den vergangenen Monaten sehr deutlich gesunken. Was bedeutet, dass die Unterkunft – aus heutiger Perspektive – überdimensioniert ist.

Prognosen sahen anders aus

Laut Steffenfauseweh sind die Belegungszahlen in der Unterkunft in Block seit dem Erstbezug sogar rückläufig: Einige Bewohner konnten inzwischen Mietwohnungen finden, andere sind aufgrund eigener Entscheidung ausgereist, andere wurden aus Deutschland abgeschoben.

i Überdimensioniert? Die Zahl der Flüchtlinge kann aufgrund weltweiter Krisen unerwartet steigen. Rainer Claaßen

Handelt es sich bei dem Camp also um eine Fehlplanung? Die Prognosen in den vergangenen Jahren sahen deutlich anders aus: Vor ziemlich genau zwei Jahren wurde etwa erwartet, dass in den folgenden sechs Monaten etwa 330 Personen von der Stadt untergebracht werden müssten. Dementsprechend fiel die Entscheidung, ein Camp mit 264 statt der zuvor angedachten 130 Plätze zu schaffen. In den folgenden Monaten reduzierte die Kreisverwaltung diese Einschätzung zwar mehrfach, dennoch musste die Stadt noch im späten Herbst davon ausgehen, dass pro Jahr mehr als 300 Geflüchtete zu erwarten wären. Das Camp wäre in diesem Falle deutlich zu klein gewesen.

Situation kann sich schnell ändern

Hinzu kommt: Auch wenn die Situation aktuell dazu führt, dass deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland und somit auch nach Neuwied kommen, bleibt die Lage unsicher. Die weltweiten Krisen können schnell dazu führen, dass die zusätzlich geschaffenen Kapazitäten gebraucht werden.

Die Sportvereine in Niederbieber und Umgebung profitieren von der geänderten Situation: Die über Jahre hinweg als provisorisches Flüchtlingscamp genutzte Turnhalle steht jetzt wieder für den normalen Betrieb zur Verfügung. Steffenfauseweh erklärt dazu: „Hier muss betont werden, dass die Halle rund drei Jahre zweckfremd genutzt wurde und dafür in einem sehr guten Zustand war. Es gab keine nennenswerten Fälle von Vandalismus oder Ähnliches.“

Was in der Turnhalle noch gemacht werden muss

Trotzdem musste natürlich einiges getan werden. So wurden Wände neu gestrichen, der Boden im Keller erneuert, und der Sportboden hat eine neue Linierung erhalten. Die Tribüne wurde aufgearbeitet und vom TÜV überprüft, das Geländer ebenfalls neu gestrichen. Ein neuer Schutzboden für Veranstaltungen wurde angeschafft.“

Auch die Sportgeräte wurden fachmännisch überprüft und – falls nötig – instand gesetzt, defekte Geräte wurden ersetzt. Demnächst werden noch neue Garderobenbänke für die Umkleiden geliefert und die sanitären Anlagen überarbeitet. Die betroffenen Schulen und Vereine wurden im Zuge der Wiedereröffnung in die Planungen einbezogen. In Absprache mit den Schulen sollen noch neue Materialschränke angeschafft werden, außerdem werden neue Kleinmaterialien für den Sportunterricht bestellt.