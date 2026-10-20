Früheres Hotel in Windhagen Flüchtlinge im ehemaligen Dormero ziehen im April aus Sabine Nitsch 20.10.2026, 12:00 Uhr

i Im ehemaligen Luxushotel Dormero in Windhagen leben seit 2022 Flüchtlinge Sabine Nitsch

Wie viele Geflüchtete aktuell noch im Dormero leben, kann nicht genau beziffert werden, da die Zahlen sich täglich ändern. Aus dem Haus soll eine Senioreneinrichtung werden. Die Flüchtlinge werden umverteilt.

. Seit 2022 sind im ehemaligen Vier-Sterne-Hotel Dormero, vis-à-vis des Golfplatzes in Windhagen-Rederscheid, Geflüchtete untergebracht. Der Kreis hat das Hotel gemietet, der Mietvertrag läuft jedoch im April aus und wird nicht verlängert. Das heißt, der Komplex steht dann leer und soll einer neuen Nutzung zugeführt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen