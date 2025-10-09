VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach
Flächennutzungsplan geht zurück in die Ortsgemeinderäte
Vom Rathaus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach geht der Flächennutzungsplan zurück in die Ortsräte.
Daniel Dresen

Mehr Platz für Wohnen und Gewerbe? Ein neuer gemeinsamer Flächennutzungsplan soll zukünftig Raumplanung in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach leiten. Wir erklären, was dahinter steckt und warum nun die Ortsgemeinden noch mal ran müssen.

Eigentlich wollte der Verbandsgemeinderat Rengsdorf-Waldbreitbach kürzlich die Stellungnahmen von Behörden und Öffentlichkeit zum neuen Flächennutzungsplan bewerten und dazu einen Beschluss fassen. Stattdessen sollen die Ortsgemeinderäte die Pläne erneut prüfen.

