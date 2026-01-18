Das Wiedtalbad wartet weiter auf einen Förderbescheid. Nun haben sich VG-Bürgermeister Pierre Fischer und Innenminister Michael Ebling in Mainz getroffen, um darüber zu sprechen wie das Verfahren beschleunigt werden kann.
Pierre Fischer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, hat sich am Freitag mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling in Mainz getroffen, um über mögliche Lösungen für eine Beschleunigung des Förderprozesses für die Sanierung des Wiedtalbads zu sprechen.