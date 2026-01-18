Treffen in Mainz
Fischer und Ebling sprechen über Lösung für Wiedtalbad
Michael Ebling, Minister des Innern und für Sport, bei der Eröffnung des Hallenbads in Altenkirchen.
Annika Stock

Das Wiedtalbad wartet weiter auf einen Förderbescheid. Nun haben sich VG-Bürgermeister Pierre Fischer und Innenminister Michael Ebling in Mainz getroffen, um darüber zu sprechen wie das Verfahren beschleunigt werden kann. 

Pierre Fischer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, hat sich am Freitag mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister Michael Ebling in Mainz getroffen, um über mögliche Lösungen für eine Beschleunigung des Förderprozesses für die Sanierung des Wiedtalbads zu sprechen.

