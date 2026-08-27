Hybridlösung fürs Wiedtalbad Fischer: Jahrelange Prozesse haben uns Freibad gekostet Justin Buchinger 27.08.2026, 18:04 Uhr

i Bei drei Infoveranstaltungen sprach VG-Bürgermeister Pierre Fischer über die Hybridlösung für das Wiedtalbad. Justin Buchinger

Das Wiedtalbad soll saniert werden. Jahrelanges Warten haben das Hausener Bad nicht nur Zeit, sondern nun auch sein Freibad gekostet. Wir haben mit VG-Chef Pierre Fischer über die Gründe gesprochen und wie er als Privatperson zur Entscheidung steht.

„Privat blutet mir jedes Mal das Herz, wenn ich am Wiedtalbad in Hausen vorbeifahre, dass ich derjenige bin, der das Freibad jetzt erst mal zumacht“, sagt Pierre Fischer (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach. Aus Kostengründen soll das Schwimmbad nun in einer Hybridvariante erneuert werden, ohne Freibad, dafür mit einer Fensterfront, die im Sommer zur Liegewiese hin geöffnet werden kann.







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