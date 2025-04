Pierre Fischer zieht als Ersatzkandidat für Ellen Demuth in den rheinland-pfälzischen Landtag ein. Der Waldbreitbacher schließt vorübergehend die Lücke in der CDU-Fraktion, die die Linzerin nach ihrem Einzug in den Bundestag hinterlassen hat.

Pierre Fischer folgt auf Ellen Demuth als Mitglied der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Das geht aus einem Eintrag auf der offiziellen Internetseite des Landtags hervor. Der 29-Jährige aus Waldbreitbach steht bereits seit der Landtagswahl im Jahr 2021 als möglicher Ersatzkandidat für die Abgeordnete des Wahlkreises Linz am Rhein/Rengsdorf fest. Nachdem Demuth bei der Wahl am 23. Februar dieses Jahres in den Bundestag eingezogen ist, hat sie nun ihr Landtagsmandat niedergelegt. Die 42-jährige Linzerin saß seit dem Jahr 2011 im Landtag.

i Die bisherige CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth aus Linz hat per Direktmandat im Wahlkreis Neuwied den Sprung in den Bundestag geschafft. Jörg Niebergall

Aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl muss Fischer nun in Mainz nachrücken. An diesem Sonntag (27. April) kandidiert er in einer Stichwahl für das Bürgermeisteramt in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach gegen Achim Braasch (53, freier Bewerber). Im Falle eines Wahlsiegs werde er sein Landtagsmandat zum Jahresende wieder abgeben, um ab dem 1. Januar 2026 sein Amt als VG-Bürgermeister anzutreten, versichert Fischer im Wahlkampfendspurt gegenüber unserer Zeitung.

Fischer ist seit März 2023 Erster Beigeordneter der VG Rengsdorf-Waldbreitbach und seit Juli 2024 Zweiter Kreisbeigeordneter in Neuwied. Für die CDU sitzt er seit dem Jahr 2019 zudem im Ortsgemeinderat von Waldbreitbach.