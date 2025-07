Die Stadt Linz startet eine Attraktivitätsoffensive. Die neue Veranstaltungsreihe „First Friday Linz“ soll viele Gäste, neue Zielgruppen und neue Geschäftsleute in die Stadt locken. Der Abend ist in ein buntes Rahmenprogramm eingebettet.

Linz. In der Stadt Linz muss etwas passieren. Darin sind sich Stadtbürgermeister Helmut Muthers, Citymanagerin Karin Wessel, die Linzer Werbegemeinschaft und Geschäftsleute der Stadt einig. Sie wissen auch was passieren soll, damit neue Zielgruppen die Stadt für sich entdecken, neue Geschäfte in der Innenstadt Stadt aufmachen, um den Leerstand zu beseitigen. Im August startet die neue Veranstaltungsreihe „First Friday Linz“. An jedem ersten Freitag im Monat wird die Stadt ab August zur Shopping-, Genuss und Veranstaltungsmeile.

„Jeder dieser Abende steht dann unter einem speziellen Motto, das durch passende Dekorationen und ein attraktives Rahmenprogramm in Szene gesetzt wird. Es gibt Livemusik und kulinarische Highlights. Geschäfte, Restaurants und Kreative öffnen länger, präsentieren sich im jeweiligen Monatsmotto. Linz soll Treffpunkt für Genießer, Flaneure und Entdecker sein,“ umreißt Wessel, bei der Vorstellung der neuen Attraktivitätsoffensive im Linzer Rathaus, um was es geht. Für die Umsetzung des Projekts stehen in den kommenden zwei Jahren 90 000 Euro zur Verfügung. „Wir bekommen das Geld aus dem Förderprogramm Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz. Damit können wir die Veranstaltungsreihe erproben, Strukturen aufbauen und wir gehen davon aus, dass der First Friday ein Erfolgsmodell wird“, sagt Muthers.

i Helmut Muthers (zweiter von rechts) und Karin Wessel (dritte von rechts) stellten zusammen mit ihren Mitstreitern das First Friday Projekt vor Sabine Nitsch

Diese Hoffnung scheint berechtigt. Immerhin ist der First Friday eine bereits etablierte Veranstaltungsreihe in vielen Städten. „Nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich weltweit. Das heißt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, sondern können von Erfahrungen anderer Städte partizipieren. Zum Beispiel von Andernach, wo der First Friday ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders ist“, erläutert der Stadtbürgermeister.

Die Idee mit Hilfe der Fördersumme, die ersten Freitage im Monat zu nutzen, um Linz in einem attraktiven Licht zu präsentieren, wurde im Januar von engagierten Händlern an die Linzer Werbegemeinschaft und die Stadt Linz herangetragen. Sie wird nun gemeinsam von einem fünfköpfigen Team organisiert und durchgeführt. Darunter Fürkan Adigüzel. Er geht bei der Projektvorstellung ins Detail. „Die Stadt hat mit dem Buttermarkt, dem Marktplatz und dem Burgplatz drei markante Plätze. Feste finden sonst nur auf jeweils einem Platz statt. Jetzt wird die ganze Stadt einbezogen. Auf allen Plätzen spielt Musik, Walk Acts verbinden sie und die Geschäfte. Die ganze Stadt wird damit zur Bühne. Es gibt sogar rote Teppiche, die Kunden in Geschäfte leiten und besondere Beleuchtungen überall. Jeder lässt sich etwas einfallen“, erläutert er und Didi Pörzgen, Vorsitzender Werbegemeinschaft, ergänzt: „Es gibt Food Trucks und auch regionale Vereine und Institutionen stellen sich mit eigenen Ständen vor. Die Veranstaltung muss wachsen. Alle Beteiligten setzen sich nach jedem First Friday zusammen und besprechen, was gut oder schlecht war und wie man es verbessern kann. Wir wollen stetig dazu lernen.“

„Man geht hier weg von der Haltung des ewigen Problementdeckers hin zum Chancenentdecker.“ Helmut Muthers, Stadtbürgermeister von Linz

Eins habe der First Friday bereits vor dem Start erreicht. „Es herrscht Aufbruchstimmung. Viele sind an dem Prozess beteiligt. Es ist sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt. Alle interessieren sich, und scheinen,ihre Komfortzone verlassen zu haben. Die Geschäftsleute und Gastronomen sind dabei“, so Muthers. „Es entwickelt sich was. Man geht hier weg von der Haltung des ewigen Problementdeckers hin zum Chancenentdecker.“ Das habe man schon beim Start des Strünzer Strandprojekts beobachten können. Nach anfänglicher Skepsis seien jetzt alle dabei. „Die Gastronomen beteiligen sich auch an den Kosten der Musik. Das wäre vor drei Jahren alles noch unmöglich gewesen. Das zeigt auch, Ideen zu haben ist gut, aber man braucht auch den Mut und die Kraft sie umzusetzen.“

Die Stadt hofft, wie der Stadtchef betont, auf einen weiteren positiven Nebeneffekt: „Leerstände sind ein Problem, das alle Städte haben. Wir setzen mit den Veranstaltungen auf eine Sog- und Anziehungskraft. Wenn deutlich wird, dass wir Gewerbetreibende unterstützen, haben vielleicht mehr Händler den Mut sich hier anzusiedeln. Wir werden alles daran setzen, die Stadt attraktiv zu halten.“

Karibisches Flair zum Veranstaltungsauftakt

Der Startschuss für die neue Veranstaltungsreihe fällt am Freitag, 1. August, mit dem Motto „Strand & Shopping: Sommerfeeling mitten in Linz“. Von 18 bis 22 Uhr sorgen Palmen, Lichterketten und sommerliche Musik für eine karibische Atmosphäre. Samba-Tänzerinnen, Capoeira-Performer und Trommlergruppen ziehen durch die Straßen, am Marktplatz lädt der „Strünzer Strand“ mit Liegestühlen und Sommerdrinks beim Musik-Set des DJs Tamer Jandali zum Verweilen ein. Die Mottos der nächsten Veranstaltungen stehen schon fest: Am 5. September geht es um „Kunst & Klang – Straßenkunst, Musik und Lebensfreude.“ Am 3. Oktober heißt das Motto „Black & White: Stilvolle Kontraste und kreative Deko.“ Am 7. November heißt es „Neon & Nachtzauber – Schwarzlicht trifft City-Glow“. Beim ersten Freitag im Dezember geht es um „Glitzer & Geschenke – Weihnachtsflair zum Shoppen und Staunen.“ Die Planungen für alle First Fridays im kommenden Jahr laufen bereits.