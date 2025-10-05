Modenschau und Livemusik First Friday in Linz: Dinner in Schwarz und Weiß Creativ Picture 05.10.2025, 16:27 Uhr

i Der Linzer Buttermarkt wurde am First Friday zum Laufsteg. Heinz-Werner Lamberz

Simpel und elegant: Unter dem Motto „Black & White“ wurden Gäste und Besucher des dritten Linzer First Friday ausdrücklich gebeten, in schwarzer und weißer Kleidung zu erscheinen und so selbst Teil der stilvollen Inszenierung zu werden.

Trotz des widrigen Wetters am Freitagabend kamen wieder viele Besucher zum Aktionstag „First Friday“ nach Linz. Auf allen drei Plätzen in der Bunten Stadt gab es allerlei Attraktionen zu bestaunen. Rund 150 Besucher bewunderten die Modenschau auf dem Buttermarkt, die die Modegeschäfte der Linzer Werbegemeinschaft Zeitgeist Linz, Barbaras Second Hand Mode und Brautmoden Liv Amour veranstaltet hatten .







