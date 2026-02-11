Fitness aus Neustadt
Firmengründer bieten Gesundheitskurse für Best-Ager
Die Copetec-Gründer Jan Anhäuser (links) und Manuel Minnich wollen mit ihrem Start-up für Fitness bei Best-Agern sorgen.
Andreas Winkelmann

Das Start-up Copetec aus Neustadt hat ein Onlineportal mit Gesundheits- und Präventionskursen geschaffen, Zielgruppe sind Menschen zwischen 50 und 70. Hinter dem jungen Unternehmen stehen zwei Studienfreunde.

Hinter den Türen eines Einfamilienhauses in einer Wohnsiedlung in Neustadt will ein neu gegründetes Unternehmen für Gesundheit bei Best-Agern sorgen. Nicht in einem Fitness-Center zwischen Geräten und Gewichten sprechen Jan Anhäuser und Manuel Minnich mit unserer Zeitung, sondern am Wohnzimmertisch mit aufgeklappten Laptops.

