Das Start-up Copetec aus Neustadt hat ein Onlineportal mit Gesundheits- und Präventionskursen geschaffen, Zielgruppe sind Menschen zwischen 50 und 70. Hinter dem jungen Unternehmen stehen zwei Studienfreunde.
Lesezeit 3 Minuten
Hinter den Türen eines Einfamilienhauses in einer Wohnsiedlung in Neustadt will ein neu gegründetes Unternehmen für Gesundheit bei Best-Agern sorgen. Nicht in einem Fitness-Center zwischen Geräten und Gewichten sprechen Jan Anhäuser und Manuel Minnich mit unserer Zeitung, sondern am Wohnzimmertisch mit aufgeklappten Laptops.