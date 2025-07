Statt der gebrauchten Halle aus dem Rheingau bekommt Neuwied als Interimslösung für das Heimathaus eine neue mobile Halle, die die Stadtwerke kaufen und der Stadt vermieten soll. Das steht dahinter, und so hoch sind die Kosten.

Im Februar hatte der Neuwieder Stadtrat einer „ Absichtserklärung zum Kauf und der weiteren Planung einer mobilen Veranstaltungshalle als temporären Ersatz für die Stadthalle ‚Heimathaus′“ ab 1. Januar 2026 zugestimmt. Die bisherige Halle muss zum Jahresende wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen werden. Ein Neubau ist angedacht.

Die Verwaltung soll die Verhandlungen und Planungen für die Interimslösung entsprechend weiterverfolgen, hieß es im Beschluss im Februar. In der Vorlage war von einer konkreten gebrauchten Halle im Rheingau die Rede.Schon damals wurden weitere Interessenten für den Ankauf der Halle erwähnt; deshalb müssten kurzfristig weitere Abstimmungsgespräche und konkrete Verhandlungen mit dem Verkäufer geführt werden, so die Vorlage.

„Das ist nichts, was sich jetzt kurzfristig neu ergeben hat, sondern das ist schon lange Planungsstand.“

Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt Neuwied

Mitte Juli haben Arbeiten auf einem Grundstück in der Museumstraße begonnen; die Stadtwerke Neuwied bauen dort eine – neue – mobile Halle, die sie der Stadt vermieten. Die Wahl sei auf die Fläche an der Museumstraße gefallen, die im städtischen Eigentum ist. „Die Lage nahe des Bahnhofs und die vergleichsweise großen Parkflächen in der Nähe (P&R-Platz) sprachen für sie, auch die baurechtliche Prüfung und ein Lärmschutzgutachten fielen positiv aus“, antwortet Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt Neuwied, auf Anfrage schriftlich.

Weiter erklärt er: „Die Halle, die im Rheingau stand, gehört einer Veranstaltungsfirma, die uns frühzeitig mitgeteilt hatte, dass sie diese Halle anderweitig verkauft. Sie hat aber gleichzeitig angeboten, dass sie uns die Halle noch einmal bauen können, sogar mit Anpassungen an unsere Bedürfnisse.“ Es sei also nahezu die gleiche Halle, aber nicht dieselbe. „Das ist nichts, was sich jetzt kurzfristig neu ergeben hat, sondern das ist schon lange Planungsstand“, erklärt der Sprecher.

1,1 Millionen Euro für die Halle

Im Februar habe der Stadtrat eine Absichtserklärung für eine provisorische Stadthalle verabschiedet und die Verwaltung mit den weiteren Planungen beauftragt. „Eben das haben wir gemacht“, so Steffenfauseweh. Im Mai seien zusammen mit einem Vertreter der Veranstaltungsfirma im Ältestenrat die Pläne in, wie bei diesem Gremium üblich, nicht öffentlicher Sitzung vorgestellt worden. „Dabei wurde ein Gesamtkostenrahmen von 1,6 Millionen Euro genannt, der auch heute Stand der Dinge ist“, geht der Pressesprecher ins Detail.

Die in der Beschlussvorlage von Februar genannten 1,1 Millionen Euro seien rein für die neue Halle gewesen. „Hinzu kommen neben der Baugrundherrichtung noch Anbauten, zum Beispiel für Foyer, Garderobe, Gastro, Toiletten und Ähnliches. Die Halle, die im Rheingau stand, hatte durch das dortige Schloss diese Infrastruktur, die die wir in der Museumstraße zusätzlich stellen müssen“, sagt Steffenfauseweh und stellt klar: „Aber das ist auch nichts, was erst jetzt plötzlich aufgefallen ist. Das war immer klar.“

Auf den Hinweis, dass in der Beschlussvorlage von Februar stand „Derzeit geht die Verwaltung von etwa 1.100.000 Euro für die Errichtung einer temporären Halle inklusive der Infrastruktur aus“, erklärt er, d iese 1,1 Millionen Euro seien die erste grobe Kostenschätzung gewesen, auf deren Grundlage die Stadt mit der Planung beauftragt worden sei. Der geschätzte Preis von 1,1 Millionen Euro für die Halle sei dem Ältestenrat seit Mai bekannt gewesen.

Außerdem sei in dieser Sitzung vorgestellt worden, dass die Stadtwerke Neuwied (SWN) die Halle kaufen/bauen lassen und die Stadt sie von den SWN mieten solle. Deren Aufsichtsrat habe dem zugestimmt, der Ältestenrat habe die vorgestellte Vorgehensweise laut Protokoll bekräftigt und unterstützt.

„Da dem Ältestenrat alle Fraktionssprecher angehören, war der Stadtrat frühzeitig einbezogen und informiert“, rechtfertigt Steffenfauseweh das „übliche Vorgehen in Sachen Information“. Genau dafür gebe es das Gremium. „Die Fraktionssprecher sind dann wiederum gefordert, ihre Fraktionsmitglieder zu informieren. Ein Beschluss des Stadtrates wird erst später nötig, wenn es konkret um den Mietvertrag mit den SWN geht“, sagt er.