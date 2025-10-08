Talkformat in Neuwied probiert Finkemeier spricht im „Turm“ mit Einig und dem „Hejel“ Rainer Claaßen 08.10.2025, 17:30 Uhr

i Ein Gespräch, bei dem alle mit Freude zuhörten (von links): "Hejel" Rainer Kroth, Gerd Finkemeier und Oberbürgermeister Jan Einig. Rainer Claaßen

Kunst und Kleinkunst, da finden Neuwieder immer wieder gute Angebote in der Deichstadt. Nun kam ein weiteres Unterhaltungsformat hinzu: eine Talkshow im Bistro „Turm“, initiiert von Gerd Finkemeyer.

Mehr als 25 Jahre sind vergangen, seit die TV-Sendung „Talk im Turm“ bei SAT1 eingestellt wurde. In Neuwied lebt der Titel nun wieder auf: Im Bistro „Turm“ in der Museumsstraße probierte Gerd Finkemeier, vielen als Kabarettist und langjähriger Leiter der Kleinkunstbühne bekannt, eine lokale Ausgabe des Talk-Formats.







Artikel teilen

Artikel teilen