Die Theatergruppe Die Findlinge bewies in der Galerie im Kiez in Neuwied, wie aktuell und unterhaltsam Kurt Tucholsky noch immer ist.

Der Name Kurt Tucholsky ist in Deutschland auch 90 Jahre nach dem Tod des Literaten vielen geläufig. Die Texte des Satirikers, Kabarett- und Romanautoren, Liedtexters, Lyrikers und Kritikers aus der Zeit der Weimarer Republik kennen hingegen nur noch wenige. Dass sich die Beschäftigung damit lohnt, bewiesen jetzt die Theatergruppe Die Findlinge in der Galerie im Kiez in Neuwied.

Noch nach 100 Jahren hochaktuell

Unter dem Motto „Lerne lachen ohne zu weinen, Kurt!“ schlüpften Stefan Bau, Christiane Brühl und Brigitte Götz in viele von „Tucho“ entwickele Rollen. Unterstützung gab es von Dagmar Körner am Megafon und Ina Hauffe am Klavier. Der kurzweilige Abend mit Theater und Gesang im restlos gefüllten Atelier von Heidetraut Kluckow war ein Beweis dafür, dass es nicht immer den großen Rahmen braucht, um Beeindruckendes zu erleben. Die Inhalte sind – egal, ob es um menschliche Beziehungen oder um Politik ging – auch nach 100 Jahren hochaktuell. Und das Ensemble ist hochprofessionell.