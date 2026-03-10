1,2 Mrd. Euro Steueraufkommen Finanzamt Neuwied: Steuereinnahmen sind leicht gesunken Justin Buchinger 10.03.2026, 20:00 Uhr

i Andreas Frank, Vorsteher des Finanzamtes Neuwied, und Wiebke Thelen, ständige Vertretung der Amtsleitung, haben die Steuerzahlen für das Jahr 2025 vorgestellt. Justin Buchinger

Ein stattliches Ergebnis von über 1,2 Milliarden Euro kann das Finanzamt Neuwied für 2025 verzeichnen. Doch anders als in den vergangenen Jahren ist ein leichtes Minus zu verzeichnen. Bei einem Pressetermin hat die Behörde Bilanz gezogen.

Rund 1,24 Milliarden Euro hat das Finanzamt Neuwied im Jahr 2025 eingenommen, berichtet der Leiter Andreas Frank. Bei einer Pressekonferenz hat er gemeinsam mir Wiebke Thelen, ständige Vertretung der Finanzamtsleitung, eine Bilanz der Behörde für das vergangene Jahr gezogen.







