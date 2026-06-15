Aufführung im Metropol-Kino Film über Sterbehilfe bewegt Kinobesucher in Neuwied Rainer Claaßen 15.06.2026, 10:00 Uhr

i Kinobesitzerin Sabine Weiler freute sich über die große Nachfrage – das Thema des Filmes liegt ihr selbst sehr am Herzen. Rainer Claaßen

Wer darf über mein Lebensende entscheiden? Diese Frage beschäftigt nicht nur ältere Menschen. Bei einer Vorführung von „Gott“ im Metropol-Kino in Neuwied kamen daher Besucher aus allen Altersklassen, um über das Thema Sterbehilfe zu diskutieren.

Ausverkaufte Kinosäle verbindet man eher mit aufwendigen Hollywood-Produktionen als mit einem nüchtern inszenierten Fernsehfilm. Doch bei der Vorführung von „Gott“ im Metropol-Kino blieb kein Platz frei. Die Freude darüber war sowohl Kino-Betreiberin Sabine Weiler als auch den Vertretern der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) deutlich anzumerken.







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