Wer darf über mein Lebensende entscheiden? Diese Frage beschäftigt nicht nur ältere Menschen. Bei einer Vorführung von „Gott“ im Metropol-Kino in Neuwied kamen daher Besucher aus allen Altersklassen, um über das Thema Sterbehilfe zu diskutieren.
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Ausverkaufte Kinosäle verbindet man eher mit aufwendigen Hollywood-Produktionen als mit einem nüchtern inszenierten Fernsehfilm. Doch bei der Vorführung von „Gott“ im Metropol-Kino blieb kein Platz frei. Die Freude darüber war sowohl Kino-Betreiberin Sabine Weiler als auch den Vertretern der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) deutlich anzumerken.