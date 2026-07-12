Festival in Urbach
Field Invasion begeistert mit Vielfalt und Gemeinschaft
In der ersten Reihe vor der Bühne wurde die Musik gefeiert – und ein Sonnenbad gab es gratis dazu.
In der ersten Reihe vor der Bühne wurde die Musik gefeiert – und ein Sonnenbad gab es gratis dazu.
Jörg Niebergall

Unter sengender Sonne trafen sich Metal-Fans aus ganz Deutschland zu zwei besonderen Tagen in Urbach. Ehrenamtliche sorgten derweil hinter den Kulissen für das besondere Festivalgefühl.

Lesezeit 3 Minuten
Zwei Tage lang stand Urbach ganz im Zeichen harter Gitarrenriffs, ausgelassener Stimmung und einer außergewöhnlichen Gemeinschaft. Das Field Invasion Festival lockte knapp 700 Besucher auf das Festivalgelände und bewies einmal mehr, dass es längst weit mehr ist als ein Treffpunkt für Metal-Fans.
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