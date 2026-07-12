Festival in Urbach Field Invasion begeistert mit Vielfalt und Gemeinschaft Jörg Niebergall 12.07.2026, 14:00 Uhr

i In der ersten Reihe vor der Bühne wurde die Musik gefeiert – und ein Sonnenbad gab es gratis dazu. Jörg Niebergall

Unter sengender Sonne trafen sich Metal-Fans aus ganz Deutschland zu zwei besonderen Tagen in Urbach. Ehrenamtliche sorgten derweil hinter den Kulissen für das besondere Festivalgefühl.

Zwei Tage lang stand Urbach ganz im Zeichen harter Gitarrenriffs, ausgelassener Stimmung und einer außergewöhnlichen Gemeinschaft. Das Field Invasion Festival lockte knapp 700 Besucher auf das Festivalgelände und bewies einmal mehr, dass es längst weit mehr ist als ein Treffpunkt für Metal-Fans.







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