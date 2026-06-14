Oldtimer mit bis zu 38 PS Fiat-500-Fans zeigen ihre Schmuckstücke in Bruchhausen Creativ Picture 14.06.2026, 14:00 Uhr

i Die vielen bunten Fiats sind die Hingucker auf den Straßen rund um Bruchhausen gewesen. Heinz-Werner Lamberz

Mit standardmäßig 18 PS hat es etwas gedauert, bis alle Fiat-500-Fahrer beim Oldtimer-Treffen in Bruchhausen angekommen sind. Doch sie kamen gern. Denn dort konnten sie sich austauschen und sogar eine kleine Sternfahrt nach Asbach machen.

Wenn ein Fiat 500 der Baureihe 57 bis 77 auf der Straße auftaucht, ist er ein Hingucker und wird oft wegen seiner Größe belächelt. Dennoch ist es ein Auto, das mit ganzen 18 PS im normalen Zustand vielen Menschen besonderen Spaß macht – so auch einer unkonventionellen Vereinigung von circa 25 Mitgliedern, die sich nun zum fünften Mal an der Laurentius-Hütte in Bruchhausen trafen, um sich auszutauschen und das vergangene Jahr mit ihrem Auto zu ...







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