Bilanz im Kreis Neuwied Feuerwerkskörper verantwortlich für diverse Einsätze 03.01.2025, 14:18 Uhr

i In Engers wurde der Lokschuppen komplett zerstört. Samir Becic

Der Brand des Lokschuppens war mit Abstand der größte Einsatz der Feuerwehr im Kreis Neuwied - doch sie musste in der Silvesternacht noch mehr bewältigen.

Fünf verletzte Wehrleute allein bei dem verheerenden Brand des Lokschuppens in Engers, von denen ein Mann noch in der Nacht operiert werden musste, insgesamt 28 Einsätze im Kreis Neuwied in der Silvesternacht: Das ist die Bilanz der Feuerwehren zum Jahreswechsel.

