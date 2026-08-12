Verstorbene waren Kameraden Feuerwehren nehmen Anteil nach Unfall bei Vettelschoß Maja Wagener 12.08.2026, 06:00 Uhr

i Bei einem tragischen Unfall auf der K19 bei Vettelschoß sind am Sonntag ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin gestorben. Sie waren Teil der Feuerwehrfamilie Vettelschoß. Andreas Winkler / Winkler TV

Der tragische Tod eines Motorradfahrers und seiner Beifahrerin am Sonntag, 9. August, auf der K19 bei Vettelschoß beschäftigt die Region. Beide waren Mitglieder der Feuerwehr, vor deren Einfahrt der Unfall geschah.

Zwei Menschen sind am Sonntag, 9. August, mittags bei einem tragischen Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Katastrophenschutzfahrzeug des DRK beim Feuerwehrgerätehaus in Vettelschoß gestorben. Der 38-jährige Fahrer des Motorrads und seine 33-jährige Begleiterin verstarben noch an der Unfallstelle.







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