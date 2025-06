Feuerwehr wird in Hümmerich gleich doppelt gefeiert

Schön, wenn man gleich zwei festliche Anlässe unter einen Hut bekommen kann. Während die Freiwillige Feuerwehr Hümmerich am letzten Juniwochenende ihren 90. Geburtstag feierte, war das Dorfgemeinschaftshaus auch gleichzeitig Veranstaltungsort für den Abend der Feuerwehr, zu dem die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach einmal jährlich einlädt.

Neben Landrat Achim Hallerbach konnte das „Geburtstagskind“ Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der VG, und einige Ortsbürgermeister, aber auch viele Menge Feuerwehrkameraden aus den übrigen Löschzügen begrüßen. „Wir brauchen auch in Zukunft eine leistungsstarke Feuerwehr, Kameradinnen und Kameraden, die sich in unseren Ortsgemeinden einsetzen“, betonte VG-Chef Breithausen die Wichtigkeit des freiwilligen Ehrenamtes. „Und was die Politik dazu beitragen kann, wird sie sicherlich tun.“

Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für Peter Schäfer

Dem ließ Hallerbach gleich Taten folgen, berichtete über Neubeschaffungen sowie Herausforderungen wie Klimawandel, Hochwasser und zivile Verteidigung und wie man es schaffen kann, diese zu lösen. Auch VG-Wehrleiter Peter Schäfer und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Holger Kurz ließen die Vergangenheit noch einmal Revue passieren und blickten hoffnungsvoll in die Zukunft.

Schäfer stand dann auch bei den Ehrungen im Mittelpunkt. Ihm überreichte Hallerbach für 45-jährige aktive und pflichttreue Tätigkeit das goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen. Weiter wurden geehrt: Marcus Meffert (40 Jahre), Sebastian Weißenfels, Petra Kaul, Jan Altmann, Florian Paganetti, Florian Polifka, Imad Merghad (alle 25 Jahre) und Severin Wingender (15 Jahre). Mike Siegel aus Anhausen wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert, der Roßbacher Martin Krumscheid ist jetzt Oberbrandmeister.

Hans-Werner Breithausen, Bürgermeister der VG, (rechts) überreicht Marcus Meffert eine Urkunde für 40 Jahre bei der Feuerwehr. Jörg Niebergall Peter Schäfer und Hallerbach Jörg Niebergall Die Geehrten und die Ehrengäste für Print Jörg Niebergall Hümmerichs Ortsbürgermeister Olaf Reinhäckel Jörg Niebergall Breithausen, Kurz, Schäfer und Hallerbach Jörg Niebergall 1 / 5

Zur anschließenden Geburtstagsparty bediente DJ Peter (Dalpiaz) die Musikmaschine. Der Sonntag stand ganz im Zeichen von Frühschoppen, erlebter Feuerwehr und Fahrzeugausstellung. Dazu gab es ein buntes Rahmenprogramm für kleine und große Freunde der Feuerwehr.