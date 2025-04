Rauchentwicklung in Asbach: Eine Halle brennt am Freitagnachmittag in der Nähe des Netto-Marktes. Die Feuerwehr ist am Einsatzort und erkundet die Lage.

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde (VG) Asbach sind am Freitagnachmittag nach einer Alarmierung eines Hallenbrandes in der Nähe des Netto-Marktes in Asbach ausgerückt. Die Alarmierung erfolgte nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Tim Wessel um 16.15 Uhr.

Derzeit ist die Feuerwehr mit etwa 50 Kräften am Einsatzort und erkundet unter Atemschutz die Lage in der brennenden Halle in der Straße „Im Klopseifen“ in Asbach. Netto-Markt und Hauptstraße sind für den Verkehr frei, die Straße „Im Klopseifen“ ist gesperrt für die Löschmaßnahmen der Feuerwehr. Genaues zum Brand kann Wessel noch nicht sagen: „Es qualmt aus dem Gebäude. Wir sehen keine offenen Flammen von draußen. Die Erkundung wird Klarheit bringen.“ Ob sich Menschen in dem Gebäude aufhalten, ist derzeit noch unklar.