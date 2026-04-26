Jubiläumsfeier mit 500 Gästen Feuerwehr St. Katharinen löscht seit 100 Jahren Brände Creativ Picture 26.04.2026, 18:00 Uhr

i Die Gäste brachten gute Laune für den 100. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr St. Katharinen mit. Heinz-Werner Lamberz

Mit einer großen Jubiläumsfeier wurde in St. Katharinen den tapferen Männern und Frauen der Freiwilligen Feuerwehr gedacht. Seit einem ganzen Jahrhundert stehen die Feuerwehrleute im Dienste der Gemeinde – das muss zelebriert werden.

Wer 100 Jahre alt wird, hat auch Grund zu feiern, dachten sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Katharinen. „Wir sind für die Menschen da, und das schätzen die Menschen auch. Deshalb wollen wir auch mit diesen Menschen unseren 100. Geburtstag würdig feiern“, sagten sie.







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