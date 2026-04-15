Absturz bei Flug über Roßbach Feuerwehr rettet Paraglider aus Baum Justin Buchinger 15.04.2026, 21:14 Uhr

i Aus etwa 15 Meter Höhe musste ein Paraglider bei Roßbach gerettet werden. Peter Schäfer

Nach einem missglückten Flug musste ein Paraglider bei Roßbach von der Feuerwehr aus einer Baumkrone gerettet werden.

Ein Paraglider musste bei Roßbach nach einem missglückten Flug aus einem Baum gerettet werden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach sei am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr mit dem Stichwort „H3.02 Höhen-, Tiefenrettung“ zur Gleitschirmanlage Finkenberg, nördlich von Roßbach alarmiert worden, berichtet Peter Schäfer, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach.







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