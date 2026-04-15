Nach einem missglückten Flug musste ein Paraglider bei Roßbach von der Feuerwehr aus einer Baumkrone gerettet werden.
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Ein Paraglider musste bei Roßbach nach einem missglückten Flug aus einem Baum gerettet werden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach sei am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr mit dem Stichwort „H3.02 Höhen-, Tiefenrettung“ zur Gleitschirmanlage Finkenberg, nördlich von Roßbach alarmiert worden, berichtet Peter Schäfer, Wehrleiter der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach.