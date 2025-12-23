Feuerwehr rettet Katze bei Hausbrand in Asbach

Wegen eines Wohnhausbrands in Asbach ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausgerückt. Die Bewohner konnten selbstständig vor den Flammen fliehen, doch eine Katze musste von den Einsatzkräften gerettet werden.
Lesezeit 1 Minute
Die Feuerwehr der VG Asbach ist am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Asbach gerufen worden. Die Bewohner konnten laut Feuerwehr noch rechtzeitig das Gebäude verlassen. Doch eine Katze wurde vermisst. Zwei Atemschutztrupps betraten daraufhin das Gebäude, um das Feuer zu löschen und nach dem Haustier zu suchen.