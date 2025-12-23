Brandursache noch unklar Feuerwehr rettet Katze bei Hausbrand in Asbach Daniel Dresen 23.12.2025, 16:47 Uhr

i Die Feuerwehr rückte am Dienstag (23. Dezember) zu einem Wohnhausbrand in Asbach aus. Die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen, doch eine Katze musste von der Feuerwehr vor den Flammen gerettet werden. Tim Wessel/Feuerwehr VG Asbach. Tim Wessel/ Feuerwehr VG Asbach

Wegen eines Wohnhausbrands in Asbach ist die Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausgerückt. Die Bewohner konnten selbstständig vor den Flammen fliehen, doch eine Katze musste von den Einsatzkräften gerettet werden.

Die Feuerwehr der VG Asbach ist am Dienstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Asbach gerufen worden. Die Bewohner konnten laut Feuerwehr noch rechtzeitig das Gebäude verlassen. Doch eine Katze wurde vermisst. Zwei Atemschutztrupps betraten daraufhin das Gebäude, um das Feuer zu löschen und nach dem Haustier zu suchen.







