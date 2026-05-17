Nach einem Brand ist ein Haus in Linkenbach unbewohnbar. Zwei Personen konnten sich selbst aus dem Haus retten. Ein Dackel musste von der Feuerwehr gerettet werden.
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Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am frühen Sonntagnachmittag in Linkenbach. Gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte alarmiert. „Beim Eintreffen haben wir eine unglaubliche Rauchentwicklung festgestellt“, berichtet Wolfgang Tischler, Pressesprecher der Feuerwehr Verbandsgemeinde Puderbach.