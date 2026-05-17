Brand in Linkenbach
Feuerwehr rettet Dackel aus Einfamilienhaus
Nach einem Brand mit starker Rauchentwicklung ist ein Wohnhaus in Linkenbach unbewohnbar.
Nach einem Brand mit starker Rauchentwicklung ist ein Wohnhaus in Linkenbach unbewohnbar.
Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler

Nach einem Brand ist ein Haus in Linkenbach unbewohnbar. Zwei Personen konnten sich selbst aus dem Haus retten. Ein Dackel musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Lesezeit 1 Minute
Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am frühen Sonntagnachmittag in Linkenbach. Gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte alarmiert. „Beim Eintreffen haben wir eine unglaubliche Rauchentwicklung festgestellt“, berichtet Wolfgang Tischler, Pressesprecher der Feuerwehr Verbandsgemeinde Puderbach.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren