Brand in Linkenbach Feuerwehr rettet Dackel aus Einfamilienhaus Justin Buchinger 17.05.2026, 16:03 Uhr

i Nach einem Brand mit starker Rauchentwicklung ist ein Wohnhaus in Linkenbach unbewohnbar. Feuerwehr VG Puderbach/Wolfgang Tischler

Nach einem Brand ist ein Haus in Linkenbach unbewohnbar. Zwei Personen konnten sich selbst aus dem Haus retten. Ein Dackel musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Zu einem Brand in einem Einfamilienhaus kam es am frühen Sonntagnachmittag in Linkenbach. Gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte alarmiert. „Beim Eintreffen haben wir eine unglaubliche Rauchentwicklung festgestellt“, berichtet Wolfgang Tischler, Pressesprecher der Feuerwehr Verbandsgemeinde Puderbach.







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