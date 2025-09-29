Im Windhagener Ortsteil Hüngsberg hat die Feuerwehr der VG Asbach den Ernstfall geprobt. 10.000 Quadratmeter Wald sollen bei der Übung in Flammen stehen. Die Versorgung mit Löschwasser stellt die größte Herausforderung dar.
Lesezeit 2 Minuten
Die Stille des Waldes wird am Samstagmorgen durchbrochen von Motorengeräuschen, Funkverkehr und dem rhythmischen Blinken blauer Lichter, die durch das dichte Grün tanzen. Auf dem Grundstück des ehemaligen Ortsbürgermeisters Josef Rüddel beobachten zwei Lamas mit gespitzten Ohren das ungewohnte Treiben – ein Bild, das sinnbildlich für diesen außergewöhnlichen Tag steht.