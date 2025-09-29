60 Einsatzkräfte in Windhagen Feuerwehr probt in Hüngsberg einen Waldbrandeinsatz Michael Möhlenhof 29.09.2025, 06:00 Uhr

i Übungsfall Waldbrand in Hüngsberg: Für die Handpumpen wurden 25 Liter Wasser im Rucksackverfahren transportiert. Michael Möhlenhof

Im Windhagener Ortsteil Hüngsberg hat die Feuerwehr der VG Asbach den Ernstfall geprobt. 10.000 Quadratmeter Wald sollen bei der Übung in Flammen stehen. Die Versorgung mit Löschwasser stellt die größte Herausforderung dar.

Die Stille des Waldes wird am Samstagmorgen durchbrochen von Motorengeräuschen, Funkverkehr und dem rhythmischen Blinken blauer Lichter, die durch das dichte Grün tanzen. Auf dem Grundstück des ehemaligen Ortsbürgermeisters Josef Rüddel beobachten zwei Lamas mit gespitzten Ohren das ungewohnte Treiben – ein Bild, das sinnbildlich für diesen außergewöhnlichen Tag steht.







