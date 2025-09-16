Der Feierabendverkehr in Richtung Frankfurt erlitt am Dienstagnachmittag eine empfindliche Störung. Wegen eines brennenden Lkws geht seit einiger Zeit nichts mehr.

Ein brennender Lkw hat den Verkehr auf der A3 in Richtung Frankfurt kurz vor der Abfahrt Neustadt zum Erliegen gebracht. Um 15.20 Uhr erreichte der Notruf die Leitstelle und wenig später die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr.

„Als die Feuerwehr Neustadt am Einsatzort ankam, stand das Führerhaus des Lkws komplett in Flammen“, informierte Wehrsprecher Tim Wessel auf Anfrage unserer Zeitung. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und verhinderten weitgehend, dass es auf die Ladefläche übergriff. Zudem pumpten die Wehrleute sicherheitshalber die Dieseltanks des Lkws leer.

Verkehr staut sich zurück

Wie zuvor bereits die Autobahnpolizei Montabaur mitteilte, gab es bei dem Brand keine Verletzten zu beklagen. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war auch um 17 Uhr noch gesperrt. Laut Polizei sei geplant, im Lauf des Abends mindestens eine Fahrspur wieder freizugeben. Wie nicht anders zu erwarten war, staute sich der Verkehr zurück in Richtung Wiedtal und der Abfahrt Linz/Bad Honnef.