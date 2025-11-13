Verletzte und Stromausfall Feuerwehr löscht Wohnhausbrand in Hammerstein 13.11.2025, 15:25 Uhr

i Die Feuerwehr der VG Bad Hönningen musste am Donnerstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Hammerstein ausrücken. Bei dem Feuer wurden zwei Bewohner leicht verletzt. Daniel Dresen

Ein Feuer ist am Donnerstag in einem Wohnhaus in Hammerstein ausgebrochen. Nach Auskunft der Feuerwehr der VG Bad Hönningen sind dabei zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach dem Brand ist in Teilen von Hammerstein der Strom ausgefallen.

Ein Wohnhaus in Hammerstein ist am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Das Feuer brach nach Auskunft der Feuerwehr der VG Bad Hönningen im Obergeschoss des Gebäudes aus. Es weitete sich anschließend auf das Dachgeschoss aus. Die Rauchwolke des Feuers war so groß, dass sie sogar auf der gegenüberliegenden Rheinseite zu sehen war.







Artikel teilen

Artikel teilen