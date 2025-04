In der Küche der Breitscheider Gaststätte „Zum Dorfkrug“ ist am Sonntagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Die Betreiber versuchten, es zu löschen - und atmeten dabei Rauchgase ein.

In der Küche des Gastronomiebetriebes „Zum Dorfkrug“ in Breitscheid hat es am Sonntag in der Küche gebrannt. Wie Peter Schäfer, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, informiert, sind die Einsatzkräfte um 10.42 Uhr alarmiert worden. „Aufgrund des Einsatzstichwortes wurden im Erstalarm die Einheiten Breitscheid und Waldbreitbach in Marsch gesetzt. Als diese den Dorfkrug erreichten, befand sich ein Teil der Gastronomieküche in Vollbrand“, so Schäfer.

Feuer fraß sich in die Holzwand

Das Feuer hatte sich bereits wegen der Holzbauweise des Hauses in die Wand sowie in den abgehangenen Deckenbereich ausgebreitet. Die Betreiber waren bei eigenen Löschversuchen den Rauchgasen ausgesetzt und wurden durch die Feuerwehr an den Rettungsdienst übergeben.

i Es brannte in der Küche der Gaststätte "Zum Dorfkrug". Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Peter Schäfer

Aufgrund der Verletzten und zum Eigenschutz der Feuerwehr wurde der DRK-Ortsverband Neustadt nachalarmiert. „Durch den Einsatzleiter Florian Paganetti, stellvertretender Wehrleiter in Breitscheid, wurden Abschnitte gebildet und der Brand von innen und außen abgelöscht. Dazu wurden im Außenbereich mit der Rettungskettensäge die Wände geöffnet, und im Innenbereich mussten großflächig die abgehangenen Decken entfernt werden, um die Brandausbreitung in den Hohlräumen zu stoppen und den Brand unter Kontrolle zu bringen. Es bestand die Gefahr einer unkontrollierten Brandausbreitung“, informiert Wehrleiter Schäfer.

Feuer blieb auf Küche beschränkt

Zur Unterstützung mit Atemschutzgeräten wurden schließlich noch die Einheit Hausen und die Führungskomponente an die Einsatzstelle geordert, heißt es weiter. Der Grundschutz wurde durch die Einheiten Roßbach und Hausen am Feuerwehrhaus Waldbreitbach sichergestellt, so Schäfer.

i Feuerwehrleute versuchen, das Feuer von außen zu löschen. Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Peter Schäfer

Die Löschmaßnahmen zeigten laut Wehrleiter Wirkung, sodass der Brand unter Kontrolle gebracht und nur auf den Küchenbereich begrenzt werden konnte. Im Einsatz waren die Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften. Zusätzlich waren die Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Zur Ursache für das Feuer ist noch nichts bekannt.