Schnelles Eingreifen der Feuerwehr hat am Sonntag in gleich zwei Fällen Schlimmeres verhindert. Sowohl in Straßenhaus als auch in Kurtscheid waren Einsatzkräfte gefordert.

Ein Dachstuhlbrand am Sonntagmittag in Kurtscheid hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach länger in Atem gehalten. Wie unsere Zeitung bereits berichtete, gab es keine Verletzten, allerdings entstand durch den Brand ein großer Schaden am Haus. Laut Polizei und Feuerwehr ist es derzeit nicht bewohnbar. Wie Wehrleiter Peter Schäfer am Sonntagabend informierte, dauerten die Löscharbeiten noch bis in die frühen Abendstunden an.

„Mit vereinten Kräften konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und erfolgreich gelöscht werden.“

Wehrleiter Peter Schäfer

Zudem berichtete Schäfer noch genauer vom Brandgeschehen. Demnach sei es kurz nach dem Einsatzbeginn zu einer sogenannten Durchzündung des Dachgeschosses gekommen. Im weiteren Verlauf wurde noch die Drehleiter aus Niederbieber nachgefordert. Der Wehrleiter sagte: „Mit vereinten Kräften konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und erfolgreich gelöscht werden. Durch den koordinierten Einsatz wurde eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäudeteile verhindert.“ Zusätzlich waren noch der Rettungsdienst, die Schnelleinsatzgruppe Sanität und die Polizei an der Einsatzstelle, berichtet Schäfer weiter.

i Der Dachstuhl des Hauses in Kurtscheid ist weitgehend zerstört. Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach/Peter Schäfer

Der Einsatz in Kurtscheid war jedoch schon der zweite Einsatz des Tages für die Feuerwehren der VG. Kurz zuvor waren Feuerwehrleute bereits in Straßenhaus wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude aktiv. Ursache dort war ein Schwelbrand, so Schäfer. Dazu berichtet die Polizei: Um 9.52 Uhr wurde zunächst von einem Anwohner festgestellt, dass ein Einfamilienhaus in der Niederhonnefelder Straße in Straßenhaus verraucht sei. Vermutlich infolge eines technischen Defektes kam es zu einem Schwelbrand, sodass das gesamte Einfamilienhaus verrußt und nicht mehr bewohnbar war.

Keine Verletzten in Straßenhaus

Die Bewohner des Hauses in Straßenhaus befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude, daher kam es auch nicht zu Personenschäden. Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf einen fünfstelligen Betrag. Im Einsatz waren die Feuerwehr Oberraden/Straßenhaus, der Rettungsdienst sowie die Polizeiinspektion Straßenhaus.