Jubiläum gefeiert Feuerwehr in St. Katharinen blickt auf 100 Jahre zurück Creativ Picture 11.05.2026, 10:30 Uhr

i 100 Jahre Feuerwehr St Katharinen Heinz-Werner Lamberz

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr in St. Katharinen: Dieses Jubiläum wollte am Wochenende gefeiert werden. Zu sehen gab es verschiedene Übungsszenarien der Wehr, aber die Besucher konnten auch Spannendes über die Geschichte der Wehr erfahren.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Katharinen hat am Wochenende ein Jubiläum gefeiert: Vor 100 Jahren haben sich 16 Freiwillige aus der damaligen Gemeinde Notscheid zusammengetan und die Freiwillige Feuerwehr Notscheid gegründet, um den Bürgern mehr Sicherheit zu gewährleisten.







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