100 Jahre Freiwillige Feuerwehr in St. Katharinen: Dieses Jubiläum wollte am Wochenende gefeiert werden. Zu sehen gab es verschiedene Übungsszenarien der Wehr, aber die Besucher konnten auch Spannendes über die Geschichte der Wehr erfahren.
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Die Freiwillige Feuerwehr St. Katharinen hat am Wochenende ein Jubiläum gefeiert: Vor 100 Jahren haben sich 16 Freiwillige aus der damaligen Gemeinde Notscheid zusammengetan und die Freiwillige Feuerwehr Notscheid gegründet, um den Bürgern mehr Sicherheit zu gewährleisten.