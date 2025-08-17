Zahlreiche Feuerwehrkräfte sind am Samstagabend durch die Veranstaltung Wied in Flammen gebunden, bei der das Großfeuerwerk jedes Jahr Tausende Besucher anlockt. Doch parallel haben einige Kräfte einen Einsatz in Roßbach zu bewältigen: Dort brennt am späten Samstagabend, kurz vor Mitternacht, ein schwarzes Elektrofahrzeug der Marke Tesla. Das Feuer droht auf ein angrenzendes Wohngebäude überzugreifen.

Am Samstagabend um 23.37 Uhr wird die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach mit den Stichworten „Pkw-Brand innerorts“ nach Roßbach in die Wiedtalstraße im Ortszentrum alarmiert, ist der Pressemitteilung der Feuerwehr der VG zu entnehmen. Als die Einsatzkräfte dort eintreffen, sehen sie einen Tesla, der im vorderen Bereich und im Innenraum in Vollbrand steht. Der Brand hatte sich bereits auf eine angrenzende Zaunwand ausgebreitet und droht auf das Wohngebäude überzuspringen.

Schneller Löschangriff angeordnet

i Die Feuerwehrkräfte löschen den brennenden Tesla. Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach/Wehrleiter Peter Schäfer

Einsatzleiter Thorsten Wagner ordnet schnell einen Löschangriff der Feuerwehreinheit Roßbach, die zuerst eintrifft, auf das brennende Fahrzeuge an sowie den Schutz des angrenzenden Wohngebäudes. Zur Unterstützung wird das Tanklöschfahrzeug der Einheit Waldbreitbach nachgefordert. „Über die digitalen Rettungskarten auf dem Einsatzleiter-Tablet konnte die Notabschaltung der Hochvolt-Antriebsbatterie des Fahrzeuges ermittelt und letztlich nach Löschen des Brandes auch abgeschaltet werden“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude können sie verhindern.

i Der Tesla ist schließlich gelöscht, bevor die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergreifen können. Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach/Wehrleiter Peter Schäfer

Der Einsatz ereignet sich parallel zur Großveranstaltung Wied in Flammen, bei der alle Feuerwehr-Einheiten am Samstagabend, dem Tag des Großfeuerwerks, eingesetzt sind. „Durch die vorgehaltene Redundanz sowie die geplante Resilienz konnte ein solcher nicht alltäglicher paralleler Einsatz abgearbeitet werden“, wird in der Pressemitteilung betont.

Brandursache ist noch unklar

Derzeit ist laut Polizei unklar, ob der Brand auf einen technischen Defekt oder eine absichtliche Brandstiftung zurückzuführen ist. Lediglich ein geringer Sachschaden an Autos in der Nähe, einem Schild und einem Gartenzaun entstand, erklärt die Polizei. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand noch laufender Ermittlungen. Zeugen, die etwaige Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen unter Tel. 02634/9520.

Insgesamt waren 15 Feuerwehreinsatzkräfte an der Einsatzstelle zuzüglich der Feuerwehreinsatzzentrale Waldbreitbach und der Wehrleitung. Auch waren die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort.