Viele Ehrungen, Live-Musik und Vorführungen der Blaulicht-Familie: Vor rund 100 Jahren wurde die Freiwillige Feuerwehr Gladbach gegründet. Das war ein passender Anlass zum Feiern – auch mit einem Familientag.

Wenn das kein Grund zum Feiern war. Vor 100 Jahren fand im Lokal Röttig die Gründung der Freiwillige Feuerwehr Gladbach statt, jetzt lud der Löschzug gleich an zwei Tagen zum runden Jubiläum ein. Los ging es am Samstagabend mit dem offiziellen Teil, wo neben zahlreichen Grußworten und Gratulationen auch verdiente Feuerwehrkameraden (Stefan Hahn, Michael Daubach und Andre Simonis) geehrt, und auch wie Sven Olzmann mit einem weinenden Auge verabschiedet wurden. Bevor dann aber die Live-Band „Noise“ die Blaulicht-Party eröffnete, gab es noch das obligatorische Gruppenfoto mit Oberbürgermeister Jan Einig und dem städtischen Wehrleiter Kai Jost.

Feiern bis in den späten Abend hinein

i Verdiente Feuerwehrkameraden wurden geehrt. Jörg Niebergall

Zum Familientag gehörte der obligatorische Frühschoppen mit der Wülfersberger Blasmusik einfach dazu, es gab Vorführungen von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und THW. Gefeiert wurde bis in den späten Abend, und nicht nur Gladbacher gratulierten dem Geburtstagskind.