Mehrere Vegetationsbrände haben die Feuerwehr der VG Asbach am Wochenende beschäftigt. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten jedoch größere Schäden verhindert werden.
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Die anhaltende Trockenheit in Verbindung mit den hohen Temperaturen sorgt auch in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach derzeit für eine erhöhte Wald- und Vegetationsbrandgefahr. Nach einem Fehlalarm über eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Neustadt-Neschen am Freitagmittag musste die Feuerwehr am Freitag gegen 22.