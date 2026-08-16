Vegetationsbrände in der VG Feuerwehr der VG Asbach muss mehrfach ausrücken Daniel Dresen 16.08.2026, 16:30 Uhr

i Die Feuerwehr der VG Asbach musste am Wochenende zu mehreren Vegetationsbränden ausrücken. Soeren Stache/dpa

Mehrere Vegetationsbrände haben die Feuerwehr der VG Asbach am Wochenende beschäftigt. Durch ihr schnelles Eingreifen konnten jedoch größere Schäden verhindert werden.

Die anhaltende Trockenheit in Verbindung mit den hohen Temperaturen sorgt auch in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach derzeit für eine erhöhte Wald- und Vegetationsbrandgefahr. Nach einem Fehlalarm über eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Neustadt-Neschen am Freitagmittag musste die Feuerwehr am Freitag gegen 22.







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