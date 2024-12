Bad in Neuwied evakuiert Feuer in der Deichwelle: Sauna brennt lichterloh 04.12.2024, 15:07 Uhr

i Brand in der Deichwelle Gerd Neuwirth

Eine Erdsauna in der Neuwieder Deichwelle stand am Mittwoch in Flammen, das Bad wurde geschlossen. Die Ursache ist unklar.

In der Deichwelle in Neuwied ist es zu einem schweren Brand gekommen: Eine von fünf Saunen stand am Mittwoch lichterloh in Flammen. Zu Schaden gekommen ist dabei niemand, aber das Schwimmbad musste evakuiert werden und ist seither geschlossen.Um 11.45 Uhr gab die Brandmeldeanlage in einer der Saunen Alarm: In der Erdsauna im Außenbereich der Anlage war ein Feuer ausgebrochen – 15 Minuten, bevor diese eigentlich geöffnet hätte.

