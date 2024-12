Großbrand in der Innenstadt Feuer im Kinderhort der Neuwieder Brüdergemeine Jörg Niebergall 16.12.2024, 13:47 Uhr

i Im Hinterhof an der Engerser Straße brach der Großbrand aus. Betroffen waren der Hort der evangelischen Brüdergemeine und vier Wohnungen. Jörg Niebergall

Die Feuerwehr der Stadt Neuwied ist am Montag zu einem Großbrand in die Innenstadt gerufen worden. In der Engerser Straße brannte der Kinderhort der Brüdergemeine. Das Feuer war schnell unter Kontrolle.

In der Engerser Straße mitten in Neuwied ist es am Montagmittag zu einem Großbrand in einem Hinterhof gekommen. Der Kinderhort der Herrnhuter Brüdergemeine sowie vier Wohnungen sind vom Feuer betroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, hieß es am Unglücksort.

