Kommunale Wärmeplanung Fernwärme ist für Neuwied interessant – aber sehr teuer Rainer Claaßen 05.01.2026, 14:00 Uhr

i 38 Prozent der Heizenergie in Neuwied könnte in Zukunft über Wärmenetze kommen – theoretisch. In der Praxis wäre der nötige Ausbau extrem aufwendig und sehr teuer. dpa/Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH

38 Prozent der Heizenergie in Neuwied könnte in Zukunft über Wärmenetze kommen – theoretisch. In der Praxis wäre der nötige Ausbau extrem aufwendig und sehr teuer.

Im vergangenen Herbst hat die Stadt Neuwied gemeinsam mit einer Agentur ihr Wärmekonzept vorgestellt. Darin wird ein möglicher Weg ausgezeichnet, wie die Kommune bei der Heizenergie bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden kann. Die Pläne sind ambitioniert – und umsetzen müssten sie zu großen Teilen die Stadtwerke Neuwied (SWN).







