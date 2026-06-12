Firma vor 100 Jahren gegründet
Fenstertechnik Muscheid in Gladbach steht sehr gut da

Das Unternehmen Fenstertechnik Muscheid blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Was einst unter Paul Muscheid in Melsbach begann, ist mittlerweile als modernes Unternehmen in Gladbach ansässig.

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Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Wir schreiben das Jahr 1926, als das Unternehmen Fenstertechnik Muscheid von Paul Muscheid ursprünglich als Schreinerei in Melsbach gegründet wurde. Der wachsende Erfolg in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts machte eine Erweiterung unumgänglich, sodass im Ortskern von Melsbach eine eigene Werkstatt erbaut wurde.

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