Unkel. Irgendwie dreht sich bei Felix Nitsch doch alles um Noten. Beruflich überwacht er im weitesten Sinne, dass Banknoten aus legalen Quellen stammen. Er ist Geldwäschebeauftragter in einer Kölner Firma. Seit einem Jahr lebt er mit Frau und kleiner Tochter in Unkel-Scheuren und pflegt eine außergewöhnliche Passion – die mehr mit Musiknoten zu tun hat. Der 36-Jährige baut elektrische Gitarren.

Geldwäschebeauftragter wird abends zum Gitarrenbauer

Gitarren haben Nitsch schon immer fasziniert, seit er mit 14 als Gitarrist in einer Schulband gespielt hat. Was als Hobby für die Zeit der Rente gedacht war, ist seit dreieinhalb Jahren sein Ausgleich zum sehr juristisch geprägten Job.

i Der Gitarrenhals ist Nitschs Kunstwerk und besteht aus bis zu fünf Holzarten mit Intarsien. Andreas Winkelmann

Trotz des Interesses an Gitarren „hat das mit dem Gitarrenbau erst mit einer schlaflosen Nacht angefangen“, berichtet Nitsch. Er habe Youtube-Videos im Netz geschaut. Über Gitarrenbau. „Ich dachte immer, die werden von vielen Menschen in einer Fabrik produziert. Dann sah ich, man kann die bauen. Ich habe dann meine Frau geweckt und gesagt, dass ich jetzt Gitarren baue“, sagt er grinsend. „Dann habe ich eine Fräse bestellt“.

„Ich habe meine Frau geweckt und gesagt, dass ich jetzt Gitarren baue.“

Eines Nachts schaute Felix Nitsch Youtube-Videos über Gitarrenbau.

Seitdem ist viel Spezialwerkzeug hinzugekommen, das er in den Videos gesehen hat und von dem er oft nicht wusste, wie es genau heißt; das mache die Beschaffung natürlich kompliziert. Gitarrenbau sei dagegen nicht kompliziert, „eher komplex“, sagt Felix Nitsch.

Vom Keller im Haus der Mutter ging es zur eigenen Werkstatt hier im Fachwerkhaus. Er lernte durch Überlegen, wie er ein Problem löst. So und mit Videos hat er sich alles beigebracht. „Und ich habe nie etwas mit Holzbau zu tun gehabt“, sagt er. Ebenso wenig wie mit Elektrik und Lackieren.

i Am aktuellen Modell fehlen noch die Saiten und Teile der Elektronik. Andreas Winkelmann

Aus etwa 8 Zentimeter dicken, 60 mal 40 Zentimeter großen Holzstücken entsteht der Korpus einer Gitarre, erst grob ausgesägt, dann geschliffen, gefräst, gebohrt. Schließlich legt er Furnier auf. Natürlich kommt noch Weiteres hinzu, Elektronik, Bünde, Saiten, Farbe oder Öl. „Allein der Hals kann aus bis zu fünf unterschiedlichen Hölzern bestehen“, sagt er.

Da sind faszinierende Intarsien aus farbigen Hölzern eingearbeitet. Am Ende sind es Kunstwerke aus Holz, über die man ehrfürchtig mir den Fingern streicht. Und so soll es auch sein. „Denn ich will besondere Gitarren bauen, keine x-te Auflage von Standardgitarren“, begründet Nitsch den Aufwand, mit dem er die Gitarren fertigt. Rund vier Monate brauche er für eine. „Gitarrenbau ist spannender als Gitarre spielen“, sagt er.

i Die Gitarrenkörper erhalten nach der Feinausarbeitung eine Furnierauflage, dann kommt Lack oder Öl. Andreas Winkelmann

Die Suche nach dem perfekten Gitarrenhals

Erst vier Gitarren seien fertig geworden. Der Hals ist aus seiner Sicht das wichtigste Teil beim E-Gitarrenbau. Wenn der nicht perfekt ist, sei er nicht zu gebrauchen. „Als wir hier vor einem Jahr eingezogen sind, ging die Heizung nicht, da habe ich Gitarrenhälse verbrannt“, sagt er trocken. Seine Gitarren fertigt er weitestgehend aus regionalen Hölzern, aber manchmal brauche es für Haptik, Farbe und Gewicht auch Exoten wie beispielsweise Teak.

Drei bis Stunden arbeite er, nach Feierabend und Familie, in seiner Werkstatt. Beim seinerzeitigen Start habe er sich vorgenommen, die Gitarren zu verkaufen. „Aber ich bin total gut im Verschenken.“ Nun will er das ganze Thema langsam professionalisieren. „Ich will kein Gewerbe aufmachen, ich möchte erst einmal tolle Instrumente bauen“, vielleicht beginne er im nächsten Jahr mit dem Verkauf. Auch bei der weltgrößten Gitarrenmesse, der Guitar Summit in Mannheim, will er gern 2026 als Aussteller dabei sein.

i Felix Nitsch mit einer fertigen Gitarre vor seiner E-Gitarrensammlung Andreas Winkelmann

An drei Modellen arbeitet er. An den Modellreihennamen lässt er seine Liebe zu Heimat und Natur um ihn herum einfließen. Ein Stück aus der Reihe „Basilisk“ wird „Wilder Eber“ heißen. Die zweite Modellreihe heißt „Drache“. Weitere Namen stehen noch aus.

Von Ebern und Drachen

„Ich möchte die Gitarrenwelt bunter machen“, sagt Felix Nitsch, während er auf sein Logo zeigt. „ELDA Guitars“ wird in den Hals jeder seiner Gitarren eingearbeitet. Unter info@elda-guitars.com kann man per Mail mit ihm Kontakt aufnehmen. Und unter eldaguitars auf Instagram vorbeischauen, bevor in der Breite bekannt wird, dass feine E-Gitarren am Rand des Siebengebirges gebaut werden.