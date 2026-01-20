Feiern ohne Böller: Ist das auch in Neuwied möglich?

Zu laut, zu gefährlich, zu umweltschädlich: Das private Silvesterfeuerwerk steht schon länger in der Kritik. Aber welche Alternativen gibt es zum klassischen Böllern – und welche Shows können auch Kommunen ihren Bürgern zum Jahreswechsel bieten?

Bluthochdruck, Diabetes oder sogar Lungenkrebs: Eine hohe Feinstaubbelastung kann mit der Zeit zu verschiedenen Krankheitsbildern führen. Besonders viel davon gelangt an Silvester in die Luft

– in Neuwied waren es kürzlich Spitzenwerte.