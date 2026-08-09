Festfreude in Leutesdorf
Feiern, Musik und Tradition bei St.-Laurentius-Kirmes
Der Junggesellenverein aus Leubsdorf feierte ausgiebig beim Besuch der Kirmes in Leutesdorf.
Der Junggesellenverein aus Leubsdorf feierte ausgiebig beim Besuch der Kirmes in Leutesdorf.
Heinz-Werner Lamberz

Bei der St.-Laurentius-Kirmes in Leutesdorf treffen zünftige Klänge, skurrile Wettbewerbe und Familienfreuden aufeinander – ein Wochenende voller Stimmung und Tradition.

Lesezeit 1 Minute
Der Katholische Junggesellenverein (KJV) 1857 Leutesdorf zog wieder viele Gäste zur traditionellen St.-Laurentius-Kirmes ans Rheinufer. Freitag und Samstag standen im Zeichen ausgelassenen Feierns.Am Freitag rockte die Band First Beats das Zelt, während am Samstag die Band Kolbs die Stimmung zum Bersten brachte.
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