Bei der St.-Laurentius-Kirmes in Leutesdorf treffen zünftige Klänge, skurrile Wettbewerbe und Familienfreuden aufeinander – ein Wochenende voller Stimmung und Tradition.
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Der Katholische Junggesellenverein (KJV) 1857 Leutesdorf zog wieder viele Gäste zur traditionellen St.-Laurentius-Kirmes ans Rheinufer. Freitag und Samstag standen im Zeichen ausgelassenen Feierns.Am Freitag rockte die Band First Beats das Zelt, während am Samstag die Band Kolbs die Stimmung zum Bersten brachte.