Wer 250 Jahre alt wird, hat einen Grund, um ausgiebig zu feiern. In Unkel begann der Feiermarathon für den Junggesellenverein bereits am 20. Juli mit dem Ausschießen des diesjährigen Regenten auf dem Gelände am Unkeler Gerhardwinkel: Nach einem zähen Kampf holte Adrian Veithen den Rumpf des Königsadlers von der Stange. Aufseiten des Unkeler Bürgervereins tat Jürgen Göllner dem gleich, er vertritt den Bürgerverein auf der diesjährigen Kirmes.

Feiern von Donnerstag bis Montag

Aufgrund des Stiftungsfestes begann die Unkeler Kirmes in diesem Jahr bereits am Donnerstag mit einem Dämmerschoppen im Festzelt und gegen 21.30 Uhr mit einem „Großen Zapfenstreich“ auf dem Unkeler Willy-Brandt-Platz. Am Samstag fand die Fahnenschwenk-Meisterschaft im Festzelt statt, bei der acht Junggesellenvereine ihre Kunst mit der Schwenkfahne präsentierten.

Den Bundesmeister aller Klassen sicherte sich Laurin Zimmermann aus Ohlenberg, Westerwald-Meister wurde Anton Klein aus Orsberg, den RLP-Pokal errang Paul Schreiner aus Scheuren- und den VG-Pokal holte Leon Zimmermann aus Ohlenberg. Am Abend dann startete der riesige Königszug, bei dem 13 JGV-Vereine dem neuen Königspaar Adrian Veithen und Henrike Melms und den acht Ehrenpaaren aufwarteten.

i Kirmes in Unkel Heinz-Werner Lamberz

Vor dem Wohnhaus des Königs wurden etliche „Sonnen“ der Schenkfähnriche gegen den Himmel geschickt. Mit anwesend waren auch Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff und das Königspaar des Unkeler Bürgervereins, Jürgen Göllner und Antoinette Veithen. Wegen Platzschwierigkeiten fand die Kettenübergabe an den neuen Regenten auf dem Willy-Brandt-Platz statt.

Nach dem Marathonmarsch durch die Stadt feierten die Königspaare und deren Gäste eine fulminante Kirmes im Zelt, bei der die Pokale des Fahnenschenkens an die jeweiligen Gewinner ausgelobt wurden. Am Sonntag präsentierten die Unkeler Bürger ihren neune Regenten, auch hier wurde bis in die Morgenstunden ausgiebig gefeiert. Am Montag endet die Unkeler Kirmes mit dem Verbrennen des Kirmesmannes.